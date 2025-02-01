Росія завдала ракетного удару по історичному центру Одеси: все, що відомо про наслідки

Увечері п'ятниці, 31 січня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичної зброї з Півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу. Все, що відомо про атаку, – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вибухи в Одесі

Перші повідомлення про вибухи в Одесі з'явилися о 19.23.

"В Одесі було чутно вибух. Прошу залишатися всім у укриттях до відбою!" – написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вже за півгодини в ОВА знову повідомили про вибухи та попросили мешканців не залишати укриттів. Після 20:00 місцеві ЗМІ писали про третій вибух.

Внаслідок російського ракетного удару постраждав готель "Брістоль" в Одесі. / Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки ракетного обстрілу Одеси 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Свідки повідомляють, що через вибухи в Одесі постраждав відомий готель у центрі міста та магазини поряд. Згодом Олег Кіпер підтвердив, що російські терористи атакували ракетами історичний центр Одеси.

Момент ракетного удару центром Одеси потрапив на відео, яке опублікували місцеві Telegram-канали. На кадрах чути вибух і видно спалах у момент влучання, після якого деякі перелякані перехожі лягли на землю.

Момент ракетного удару по центру Одесі потрапив на відео

Як повідомляє видання "Думська", внаслідок обстрілу вулиці у центральній частині міста всипані уламками. Серед пошкоджених об'єктів – будинок готелю "Брістоль", пам'ятка архітектури кінця 19 століття.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілу постраждала співробітниця готелю. Жінку госпіталізували, їй надається вся необхідна медична допомога.

Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі

У вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія знову завдала ракетних ударів по півдню України, зокрема, по місту Одеса. На жаль, є влучання у цивільну забудову.

Ракетний удар пошкодив готель "Брістоль" в Одесі. / Фото: Володимир Зеленський

"Зараз на Півдні нашої країни – в Одесі – продовжуються роботи після російських ракетних ударів. Попередньо – балістика. Удари прямо по місту, по звичайній цивільній забудові. Знов і знову: ППО – перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашоій державі", — сказав Зеленський.

Що відомо про постраждалих та руйнування

Внаслідок терористичного ракетного удару російської армії по історичному центру Одеси постраждали двоє людей, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами. Поки що відомо про двох постраждалих", — написав він у Telegram-каналі.

На момент публікації кількість постраждалих збільшилась до семи осіб. Олег Кіпер повідомив, що всі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Труханов уточнив, що постраждалих транспортували до міських лікарень, де їм буде надано всю необхідну медичну допомогу.

На місці атаки працюють відповідні служби.

"Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджено будівлю, яка знаходиться під посиленим захистом", — додав мер Одеси.

У зв'язку з обстрілом змінено рух електротранспорту, у тому числі тролейбуси 7 та 9 маршрутів тимчасово курсують лише до залізничного вокзалу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СЕРІЯ ВИБУХІВ В ОДЕСІ: є постраждалі! Зруйнований готель у центрі міста

Чим Росія вдарила по історичному центру Одеси

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі національного марафону "Єдині новини" повідомив, що росіяни вдарили по центру Одеси трьома балістичними ракетами. ДСНС обстежує локацію на предмет займання, на місці працюють усі екстрені служби. Вже почався розбір завалів.

Він додав, що на момент прильоту люди з готелю перебували в укритті. Але зараз рятувальники обстежать усі номери, щоб переконатися, що всі живі та під час обстрілу ніхто не постраждав ні в готелі, ні поряд, де сталося падіння уламків.

За словами Кіпера, між оголошенням повітряної тривоги та прильотом балістики пройшло близько 3-5 хвилин. Другий і третій удари сталися приблизно в те саме місце з інтервалом 15-17 хвилин.

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

"Я так розумію, ця практика у них відпрацьована. Це вже не вперше, коли запускають спочатку балістичну ракету, а потім касети. Але тут використовувалася ракета, яка пробиває бетон. Тобто була направлена на приміщення, в цивільний готель, щоб пробити перекриття і поверхи, і всередині заподіяти максимальні руйнування і вбити цивільних людей, які там проживали", — зазначив голова ОВА.

Він додав, що місце влучання знаходиться в історичному центрі Одеси, майже вся забудова якого входить до спадщини ЮНЕСКО, що охороняється законом. Зокрема, ракета потрапила у безпосередній близькості від Одеської філармонії та приблизно за 500 метрів від Оперного театру.

У ці хвилини! Ракетний удар по історичному центру одеси: наслідки атаки наживо!

Пошкоджено знамениту пам'ятку архітектури

Ракетний удар російських терористів по центру Одеси пошкодив знамениту пам'ятку архітектури — готель "Брістоль". Фото з місця руйнувань опублікував начальник Одеської ОВ Олег Кіпер. Будівля п'ятизіркового готелю зазнала серйозних пошкоджень після обстрілу.

В Одесі пошкоджено будівлю готелю 19 століття / Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Бетонобійна ракета пробила кілька поверхів / Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Ця пам'ятка архітектури була збудована в Одесі у 1898–1899 роках за проєктом архітекторів Олександра Бернардацці та Адольфа Мінкуса. Під час реконструкції, яка завершилася у 2010 році, готель було відновлено до його історичного вигляду.

В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверк

Попри заборону використовувати піротехніку, салюти, феєрверки та петарди через дію військового стану в Україні, після ракетної атаки по Одесі в п'ятницю, 31 січня, невідомі люди запустили феєрверки. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

"Тим часом, на Таїрова якісь *****і запускають салют" — йдеться в повідомленні.

Поліція проводить перевірку щодо цього інциденту.

"Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", – повідомили у поліції.

В Одесі попри заборону запустили феєрверк під час повітряної тривоги

В епіцентрі удару по Одесі опинилися норвезькі дипломати

Через деякий час після ракетного удару по Одесі президент України Володимир Зеленський повідомив, що в епіцентрі удару перебували дипломатичні представники Норвегії. За його словами, наразі з'ясовуються всі обставини удару, надається необхідна допомога людям.

"На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, що перебували в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", — написав він у своєму Telegram-каналі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЧЕВИДЦІ ПРО АТАКУ БАЛІСТИКОЮ НА ОДЕСІ! В епіцентрі ОПИНИЛИСЯ ДИПЛОМАТІ!

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