Росія завдала ракетного удару по Івано-Франківській області: фото наслідків

Під прицілом ворога опинився навчальний заклад.
У суботу, 22 червня, під час повітряної тривоги армія РФ завдала ракетного удару по Івано-Франківську. Удар прийшовся по території цивільного навчального закладу. Минулося без постраждалих.
Фото наслідків показали у пресслужбі ДСНС Прикарпаття.
У результаті "прильоту" утворилася велика вирва і виникла пожежа. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, а інші - ушкоджено.
Повітряна тривога на Прикарпатті тривала понад дві години - від 02:32 – 05:03. ПС попереджали про ракети у напрямку області. Згодом в Івано-Франківську сталися вибухи.
Фото наслідків
Нагадаємо, вночі в Івано-Франківську сталися потужні вибухи. Було влучання по території цивільного навчального закладу.