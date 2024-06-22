Росія завдала ракетного удару по Івано-Франківській області: фото наслідків

У суботу, 22 червня, під час повітряної тривоги армія РФ завдала ракетного удару по Івано-Франківську. Удар прийшовся по території цивільного навчального закладу. Минулося без постраждалих.

Фото наслідків показали у пресслужбі ДСНС Прикарпаття.

У результаті "прильоту" утворилася велика вирва і виникла пожежа. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, а інші - ушкоджено.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала понад дві години - від 02:32 – 05:03. ПС попереджали про ракети у напрямку області. Згодом в Івано-Франківську сталися вибухи.

Фото наслідків

Наслідки ракетних ударів Росії по Івано-Франківську вночі 22 червня. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Наслідки ракетних ударів Росії по Івано-Франківську вночі 22 червня. Фото: ДСНС.

РФ вдарила по території цивільного навчального закладу в Івано-Франківську.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала понад дві години - від 02:32 – 05:03 / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Під час повітряної тривоги армія РФ завдала ракетного удару по Івано-Франківську. / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Наслідки ракетних ударів Росії по Івано-Франківську вночі 22 червня. / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Нагадаємо, вночі в Івано-Франківську сталися потужні вибухи. Було влучання по території цивільного навчального закладу.

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