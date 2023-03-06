Росія завдала ракетного удару по Краматорську: зруйновано школу, пошкоджено 15 багатоповерхівок

У ніч проти 6 березня російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Було пошкоджено 15 багатоповерхівок та зруйновано школу.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську - зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що на Донеччині та Луганщині тривають тяжкі битви. Українські військові стримують наступ окупантів.

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