Росія завдала ракетного удару по Одесі: що відомо про наслідки

Зранку 24 квітня під час повітряної тривоги російські війська атакували Одесу ракетами. Внаслідок удару є пошкодження.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"О 7-ій ранку ворог завдав ракетного удару по Одесі", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Її у стані середнього ступеню тяжкості шпиталізували до медзакладу.

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. Наразі на місці працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують наслідки злочину росіян, наголосив Кіпер.

Тим часом Сили оборони півдня поінформували, що зранку ворог атакував Одесу з літаків тактичної авіації.

Нагадаємо, зранку в Одесі лунали потужні вибухи. Над містом утворилася хмара диму. Місцеві ЗМІ повідомляли, що після вибухів частина Одеси залишилася без світла.

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