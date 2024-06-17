Росія завдала ракетного удару по Полтавщині: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Полтащині. Глава держави наголосив на важливості посилення системи ППО та збільшення авіації.

Про це український президент написав на сторінці у телеграм-каналі.

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"Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян", — йдеться у його дописі.

Зеленський підкреслив, що усім постраждалим надається необхідна допомога.

"Я дякую всім службам, які працюють на місці. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор!", — запевнив лідер України.

Нагадаємо, 17 червня вдень Росія влучила в цивільну інфраструктуру в Полтавському районі на Полтавщині. За останніми даними від влади, внаслідок ракетного удару травмовано 12 людей, зокрема двоє дітей, пошкоджені та знеструмлені будинки.

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