Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей

Ввечері 1 вересня 2024 року російські війська нанесли ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. Через обстріл поранення отримали тринадцять людей, серед яких четверо дітей. Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше пʼять багатоповерхівок.

Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

На місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу.

Слідчі поліції фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

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Нагадаємо, 1 вересня було зафіксовано авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади, а саме пролунали три вибухи. Заявляли, що є постраждалі.

Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

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