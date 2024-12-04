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Росія завдала ракетного удару по Сумщині: в ОВА розповіли подробиці

Росія завдала ракетного удару по Сумщині: в ОВА розповіли подробиці

РФ завдала удару по Сумщині / Фото: Associated Press

На місці працюють всі необхідні служби.

Російські загарбники 3 грудня завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумщини

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні за тиждень.

Крім того, ми раніше інформували, що очевидці розповіли моторошні подробиці ракетного удару по Дніпропетровщині.

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