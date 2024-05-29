Росія завдала ракетного удару по Сумській області: є загиблі

У середу, 29 травня, окупанти РФ завдали ракетного удару Краснопільський громаді, що в Сумській області. Щонайменше двоє людей загинули.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 29 травня з території РФ було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, троє - отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару росіян пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі. Наразі на місці "прильоту" працюють всі необхідні служби.

Як повідомлялося, зранку на Сумщині було чути вибухи під час повітряної тривоги (07:00-07:21). В ОВА заявляли, що регіоні спрацювали сили ППО.

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