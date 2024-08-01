Росія завдала ракетного удару по залізничній станції на Харківщині: який графік руху поїздів

Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови.
У ніч проти 1 серпня російська армія завдала ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківщини. Постраждала провідниця.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
"Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківщини. Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.
На щастя, цього разу обійшлося без жертв.
У компанії додають, що пошкодження отримали два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.
"До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів", - уточнили там.
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