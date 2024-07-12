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Росія завдала ударів ракетами і дронами: які повітряні цілі вдалось збити ППО

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Росія завдала ударів ракетами і дронами: які повітряні цілі вдалось збити ППО

ППО. / Фото: Associated Press

доповнюється

Армія Російської Федерації вкотре атакувала Україну ракетами та безпілотниками "Shahed-131/136". Вечері 11 липня завдали  ударів п'ятьма ракетами повітряного базування типу Х-101, а вночі 19 БпЛА. Сили ППО знищили усі ракети та 11 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Російські війська запускали Х-101 із літаків стратегічної авіації - із Саратовської області. Shahed і безпілотники невстановленого типу запускалися з Приморсько-Ахтарська і курської області.

Олещук наголосив, що основний напрямок удару був Старокостянтинів.

"Врезультаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, вісім безпілотників було локаційно втрачено. За словами Олещука, ймовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. 

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