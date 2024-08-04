Росія завдала удару по Дніпропетровщині: куди влучив ворог (фото)

На щастя, ніхто із людей не постраждав.

У неділю, 4 серпня, російська терористична армія завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Били по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах”, - уточнив він.

За словами Сергія Лисака, внаслідок ворожих ударів пошкоджено інфраструктуру та два підприємства. Потрощені майже десяток приватних осель, сім господарських споруд, парник. Понівечені декілька ліній електропередач.

На щастя, ніхто із жителів району не постраждав.

“На інших територіях області було тихо”, - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні, 3 серпня, російські військові вдарили FPV-дроном по Гаврилівці Херсонської області. Внаслідок атаки постраждав 22-річний працівник Каховського районного відділу поліції.

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