Росія завдала удару по Дніпру: поранено 14-річного підлітка

Увечері в середу, 30 жовтня, внаслідок удару російської терористичної армії по місту Дніпру постраждав 14-річний підліток.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу", - йдеться у дописі.

За словами Сергія Лисака, поранений підліток не потребував госпіталізації і буде продовжувати лікування амбулаторно.

Нагадаємо, пізно увечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги російська терористична армія завдала ракетного удару по місту Дніпру. Внаслідок ракетного удару загинуло 5 людей, ще 21, з яких 4 дитини — отримали поранення.

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