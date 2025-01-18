Росія завербувала співробітників "Укрзалізниці" і київського метрополітену: що вони робили

Свою "діяльність" вони почали 2014 року.

Правоохоронці викрили агентурну мережу російських спецслужб, до складу якої входили працівники "Укрзалізниці" та столичного метрополітену.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За їх інформацією двоє громадян України були завербовані представником ФСБ ще 2014 року і до 2022 року передавали російським куратором дані про рух потягів з вантажами, що становили стратегічний інтерес для Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення підозрювані почали передавати інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, наслідки обстрілів та готували диверсії на території України за завданням ФСБ.

Під час обшуків у підозрюваних виявлено зброю, вибухівку, боєприпаси та техніку для зв’язку з російською спецслужбою. Обидва фігуранти були затримані в той же день.

Крім того, слідчі встановили факти виправдання російської агресії проти України фігурантами справи та їхнім оточенням. Брата одного із підозрюваних затримано та оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України, а матері вручено підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримані фігуранти

Результати проведення обшуку

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Віктора Медведчука та Євгена Мураєва, який поширював російську пропаганду після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: