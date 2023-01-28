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Росія завезла до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росія завезла до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю

Фото: Associated Press

Росіяни впроваджують на тимчасово окупованих територіях України модель поліцейської держави.

Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров про посилення тиску на жителів в окупації.

Росіяни спочатку видали наказ про створення на окупованих частинах чотирьох областей України 28 колоній

Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю

Насправді окупанти вкотре відчувають кадровий голод і страх:

  • місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як щури-втікачі: або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Тож довелось шукати кадри в Росії;
  • заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце - бояться партизан
  • Натомість вкотре лякають жителів черговими «наглядачами за порядком» і в’язницями, намагаючись укоренити покірність.

«Але не вийшло за 11 місяців - не вийде і зараз. Наші люди чинять спротив, вірять у ЗСУ і чекають на повернення України», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше генерал США назвав пріоритетний і дуже важливий крок для деокупації міста Мелітополя.

Також поблизу Мелітополя знищено кілька пунктів дислокації окупантів

А в самому Мелітополі морг переповнений тілами окупантів

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Дата публікації
Перегляди
275
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