Росія завезла до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю

Росіяни впроваджують на тимчасово окупованих територіях України модель поліцейської держави.
Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров про посилення тиску на жителів в окупації.
Росіяни спочатку видали наказ про створення на окупованих частинах чотирьох областей України 28 колоній
Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю
Насправді окупанти вкотре відчувають кадровий голод і страх:
- місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як щури-втікачі: або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Тож довелось шукати кадри в Росії;
- заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце - бояться партизан
- Натомість вкотре лякають жителів черговими «наглядачами за порядком» і в’язницями, намагаючись укоренити покірність.
«Але не вийшло за 11 місяців - не вийде і зараз. Наші люди чинять спротив, вірять у ЗСУ і чекають на повернення України», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше генерал США назвав пріоритетний і дуже важливий крок для деокупації міста Мелітополя.
Також поблизу Мелітополя знищено кілька пунктів дислокації окупантів.
А в самому Мелітополі морг переповнений тілами окупантів.
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