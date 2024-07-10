Росія завозить на окуповані території силовиків для боротьби з українським підпіллям — ЦНС

Російські загарбники завозять на захоплені землі Росгвардію, щоб посилити боротьбу з українським підпіллям.

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Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Офіційною причиною збільшення кількості силовиків є нібито високий рівень "екстремізму".

"Проте у тоталітарній РФ екстремізмом є все, що не узгоджується з волею кремля, а у випадку з ТОТ – любов до своєї батьківщини робить кожного екстремістом", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що загарбники за рахунок Росгвардії намагаються розвантажити армію, яка наразі бере участь в рейдах проти місцевого населення.

Також це відповідно збільшить й кількість самих рейдів в пошуках членів підпілля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на Херсонщині придумали новий метод посилення мобілізації.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях загарбники проводять "інвентаризацію" сільськогосподарських земель.

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