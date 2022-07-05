Росія заздалегідь планувала знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів - міськрада

Росія від початку бойових дій планувала знищити Маріуполь.

Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входили до планів московського режиму.

Про це повідомили у міській раді Маріуполя.

Про криваві плани Кремля стосовно знищення Маріуполя, зокрема, свідчить те, що РФ розробила план відновлення міста ще до початку бойових дій.

"Нині рф активно поширює інформацію про відновлення Маріуполя. Такий план вона мала до окупації міста. Вже 24 березня з’явилася інформація про відбудову, коли ще тривали активні бої. Такий технічний документ неможливо якісно підготувати у короткий термін, для цього потрібні місяці. Це свідчить, що його розробили ще до початку бойових дій. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входили до планів московського режиму", - йдеться у повідомленні.

У міській раді Маріуполя такі дії Росії назвали спланованим геноцидом.

"Маємо усі факти казати про те, що росія заздалегідь планувала знищити наше місто. Усі здобутки українського Маріуполя. А тепер цинічно говорить про план відновлення, який був давно готовий. Це справжній спланований геноцид мирних жителів від головного у світі експортера тероризму. Міжнародна спільнота має дати свою оцінку цим діям", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Читайте також: