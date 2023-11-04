Росія зазнає в Криму таких поразок, яких вона ще не бачила — Данілов

Секретарю РНБО зазначив, що Україна не збирається підписувати капітуляцію, або здаватись.

Російські загарбники зазнають таких великих невдач в окупованому Криму, яких вони ще ніколи не бачили.

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Про це в ефірі Українського Радіо заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Коментуючи готовність Збройних сил України завдавати росіянам ударів у відповідь на їх масовані удари дронами та ракетами Данілов заявив, що російський Чорноморський флот буде зазнавати великих втрат.

"Ми відповідаємо ворогу (на удари — ред.) щодня. Ми щодня завдаємо росіянам втрат. І йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті. Що стосується Кримського півострову і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили", — зазначає Олексій Данілов.

Крім того, секретарю РНБО зазначив, що Україна не збирається підписувати капітуляцію, або здаватись.

"Президент України констатує, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми не збираємося зупинятися. Зеленський налаштований на перемогу. І дуже важливо розуміти всім, що ми не збираємося ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції. Наше завдання — це перемога і побудова великої вільної демократичної країни. Це наш обов'язок на сьогодні. І в цьому мають брати участь всі без винятку", — каже він.

Нагадаємо, раніше начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що з настанням холодів загарбники вдаватимуться до більш масованих атак.

Крім того, ми раніше інформували, що радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна цього року може знову зіштовхнутися із ракетним терором країни-агресорки РФ. Утім, якщо це станеться, то симетрично буде страждати й російська енергетика.

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