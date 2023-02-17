Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: відомо, скільки ракетоносіїв та "Калібрів" там є

Сьогодні, 17 лютого, Росія збільшила кількість угруповання кораблів у Чорному морі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його даними, наразі у Чорному морі перебуває 12 російських кораблів, серед них - 4 ракетоносії.

Загальний залп - до 28 ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 лютого, по всій території України була голошена повітряна тривога. За даними українських моніторингових ресурсів, небезпека пов'язана з активністю тактичної авіації Росії.

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