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Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: відомо, скільки ракетоносіїв та "Калібрів" там є

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: відомо, скільки ракетоносіїв та "Калібрів" там є

Фото: Associated Press

В Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 12 кораблів.

Сьогодні, 17 лютого, Росія збільшила кількість угруповання кораблів у Чорному морі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його даними, наразі у Чорному морі перебуває 12 російських кораблів, серед них - 4 ракетоносії.

Загальний залп - до 28 ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 лютого, по всій території України була голошена повітряна тривога. За даними українських моніторингових ресурсів, небезпека пов'язана з активністю тактичної авіації Росії. 

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Дата публікації
Перегляди
81
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