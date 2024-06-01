Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл: куди цілив ворог

Під час масованого ракетного обстрілу були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури у низці областей.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він заявив, що ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано — Франківській областях.

Галущенко додав, що наслідки уточнюються, енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що у Київський області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних безпілотниках.

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