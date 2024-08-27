Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України: куди цілився ворог

Запуски крилатих ракет Х-101 здійснювались зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Російські загарбники в ні проти 27 серпня здійснили черговий масований ракетний удар України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог здійснював запуски крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Ракети заходили до повітряного простору України з Брянської області на Чернігівщину. Далі крилаті ракети прямували в сторону Києва, півдня та заходу України.
Моніторингові канали повідомляли, що ворог цілився в енергетичну інфраструктуру.
Наразі інформації щодо влучань та постраждалих не надходило.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому року ввечері, 26 серпня.
Крім того, ми також інформували, що у Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі.
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