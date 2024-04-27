Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти

Російські загарбники в ніч проти 27 квітня атакували здійснили масований ракетний удар по Україні.

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Про це повідомляли Повітряні сили.

Ворог атакував Україну крилатими ракетами Х-101, "Кинджал" та "Калібр". Також ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, та ракети С-300.

Моніторингові канали повідомляють, що ракетна атака тривала 2 години.

ракети Х-101 були запущені щонайменше 5 бортами Ту-95 з районів Саратовської області РФ та Каспійського моря;

крилаті ракети "Калібр", запущені ймовірно з підводних човнів в акваторії Чорного моря;

керовані авіаційні крилаті ракети Х-59/69/35 з бортів Су-34/Су-35;

гіперзвукові аеробалістичні ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал" з Рязанської/Тульської областей.

Під атакою перебували Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Стрий, окремі н.п. Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники здійснили артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району, внаслідок чого загинула жінка.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія атакувала ракетами Черкаську область, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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