Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти

Під час обстрілу ворог використовував стратегічну авіацію та морські ракетні носії.

Російські загарбники здійснили черговий масовий ракетний обстріл України, з застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Також читайте У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворог атакував переважно західні регіони України та Київщину.

Були запущені крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше чотирма бортами Ту-95 з району Саратовської області.

Для обстрілу ворог використовував стратегічну авіацію, також ракети "Калібр" були запущені з акваторії Чорного моря.

Моніторингові канали повідомили, що ціллю ворога були енергетичні обʼєкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема – по її енергетиці.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.