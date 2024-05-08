Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти

Під час обстрілу ворог використовував стратегічну авіацію та морські ракетні носії.
Російські загарбники здійснили черговий масовий ракетний обстріл України, з застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворог атакував переважно західні регіони України та Київщину.
Були запущені крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше чотирма бортами Ту-95 з району Саратовської області.
Для обстрілу ворог використовував стратегічну авіацію, також ракети "Калібр" були запущені з акваторії Чорного моря.
Моніторингові канали повідомили, що ціллю ворога були енергетичні обʼєкти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема – по її енергетиці.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС.
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