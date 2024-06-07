Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти

За попередніми даними ворог використав 8 крилатих ракет Х-101/555.
Російські загарбники в ніч проти 7 червня здійснили масований ракетний обстріл України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з Саратовської області.
За попередніми даними ворог використав 8 крилатих ракет Х-101/555.
Основна група ракет атакувала аеродром в районі Старокостянтинова, що на Хмельниччині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники нарощують інтенсивність обстрілів на Запоріжжі.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого.
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