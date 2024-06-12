Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти

Ворог провів комбіновану атаку з застосуванням стратегічної авіації.
Російські загарбники в ніч проти 12 червня атакували Україну крилатими ракетами та безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог запустив крилаті ракети Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 у Саратівський області РФ.
Крім того, ворог запускав ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.
За попередньою інформацією ворог намагався атакувати обʼєкти на Київщині (Васильківський район).
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині пролунало 39 вибухів.
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