Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти

Під час обстрілу ворог використовував стратегічну авіацію.

Російські загарбники в ніч проти 8 липня здійснили черговий масований ракетний удар по Україні.

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні вказується, що чотири борті стратегічної авіації Ту-95 вилетіли з аеродрому "Оленья" ввечері, 7 липня.

Близько 01:30 були здійснені пуски крилатих ракет Х-101/555 з Волгоградської області РФ.

Пізніше повідомлялося, що кілька груп ракет прямували в сторону Житомир, де припинили своє існування.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи в межах міста та про роботу ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ посилює атаки на українські авіабази напередодні надходження F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що удар росіян по Миргороду виявив велику проблему для України.

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