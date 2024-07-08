Росія здійснила масований ракетний обстріл України: куди цілились окупанти

Під час обстрілу ворог використовував стратегічну авіацію.
Російські загарбники в ніч проти 8 липня здійснили черговий масований ракетний удар по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У повідомленні вказується, що чотири борті стратегічної авіації Ту-95 вилетіли з аеродрому "Оленья" ввечері, 7 липня.
Близько 01:30 були здійснені пуски крилатих ракет Х-101/555 з Волгоградської області РФ.
Пізніше повідомлялося, що кілька груп ракет прямували в сторону Житомир, де припинили своє існування.
Моніторингові канали повідомляли про вибухи в межах міста та про роботу ППО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ посилює атаки на українські авіабази напередодні надходження F-16.
Крім того, ми раніше інформували, що удар росіян по Миргороду виявив велику проблему для України.
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