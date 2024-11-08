Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: є пошкодження інфраструктури та поранені

Наразі відомо про двох поранених людей.
Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.
Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.
Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті.
Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
Читайте також:
- В Одесі унаслідок атаки пошкоджене скло у багатоповерхівці та авто - соцмережі
- Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині — що відомо
- Труханов отримав медаль "За вірність українському народу": як відреагували військові