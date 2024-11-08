Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: є пошкодження інфраструктури та поранені

Наразі відомо про двох поранених людей.

Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

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