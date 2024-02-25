Росія здійснила масовану ракетну атаку на Кіровоградщину

У неділю, 25 лютого, російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Кіровоградській області.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Кіровоградщина пережила чергову масовану ракетну атаку", - наголосив керівник ОВА.

За словами Райковича, у Кропивницькому районі, попередньо, минулося без постраждалих. Інформації про руйнування цивільних об'єктів також немає.

До слова, сьогодні у низці областей, зокрема і в Кіровоградській, кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряні сили попереджали про ракети у напрямку обласного центру та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, у Кропивницькому пролунали вибухи під час однієї з тривог, що тривала від 17:56 до 18:19. Знову гучно в місті було під час наступної тривоги - 18:46-20:31.

Читайте також: