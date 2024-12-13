Росія масовано атакувала ракетами Прикарпаття: що відомо про наслідки

Зранку 13 грудня російські війська масовано атакували Івано-Франківську область. Прикарпаття зазнало наймасованішого удару за час повномасштабної війни.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури. Є влучання. Станом на зараз, без постраждалих", - поінформувала чиновниця.

За словами Онищук, на Прикарпатті спрацювали сили протиповітряної оборони.