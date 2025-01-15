Росія здійснює масований ракетний обстріл України

В ніч проти 15 січня росіяни здійснюють масований ракетний обстріл України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що загарбники підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Оленья".

Також у небі зафіксовані ракетоносії ТУ-22М3. Повідомляється про пуски ракет "Калібр".

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 15 січня було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт пояснив, чому росіяни зменшили кількість запущених по Україні безпілотників.

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