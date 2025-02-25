Росія здійснює масовану ракетну атаку на Україну

Росія в ніч проти 25 лютого атакує Україну крилатими ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що чотири ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс, Саратовської області.

По всій Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару.

Раніше повідомлялося, що e Росії в ніч проти 25 лютого в небо були підняті стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Ми раніше інформували, що війська РФ вдарили по Україні дронами і балістичними ракетами.

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