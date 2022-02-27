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Росія з боку Білорусі ракетами обстріляла військову частину на Волині: подробиці

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Росія з боку Білорусі ракетами обстріляла військову частину на Волині: подробиці

Associated Press

Інформація про загиблих встановлюється.

27 лютого по військовій частині поруч із містом Володимир на Волині завдали повітряно-ракетний удар.

Про це повідомив голова Волинської військової обласної адміністрації Юрій Погуляйко.

Обстріл вівся зі сторони Білорусі.

"Інформація про загиблих встановлюється", – сказав керівник обласного оперштабу.

Зі слів Юрія Погуляйка, на решті території області – ситуація контрольована. Кордон не порушений.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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