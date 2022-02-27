Росія з боку Білорусі ракетами обстріляла військову частину на Волині: подробиці

Росія з боку Білорусі ракетами обстріляла військову частину на Волині: подробиці

Інформація про загиблих встановлюється.

27 лютого по військовій частині поруч із містом Володимир на Волині завдали повітряно-ракетний удар.

Про це повідомив голова Волинської військової обласної адміністрації Юрій Погуляйко.

Обстріл вівся зі сторони Білорусі.

"Інформація про загиблих встановлюється", – сказав керівник обласного оперштабу.

Зі слів Юрія Погуляйка, на решті території області – ситуація контрольована. Кордон не порушений.