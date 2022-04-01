Росія зібрала найманців з Сирії і готується відправити їх до України

Росія зібрала найманців з Сирії і готується відправити їх до України

Перший контингент найманців вже прибув до РФ для проходження військовї підготовки.

До Росії прибула перша "партія" сирійських найманців. Після проходження навчання їх відправлять до України.

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Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, до угруповання входить не менше 300 солдатів з дивізії сирійської армії. Також повідомляється, що багато найманців можуть бути на підході, оскільки Башар Асад пообіцяв Путіну зібрати щонайменше 16 тисяч сирійців.

Глава правозахисної організації Сирійці за правду та справедливість Бассам Алахмад вважає, що основною мотивацією для цих найманців є гроші.

Пріоритет мають чоловіки із бойовим досвідом.

Нагадаємо, що в район Гомеля направляються ракетні комплекси РФ. Ворог намагається їх там сконцентрувати, очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування.