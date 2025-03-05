Росія змінила тактику масованих ракетних ударів: військовий експерт оцінив небезпеку

Окупанти стали випускати менше ракет під час масованого обстрілу.

Армія Російської Федерації веде підготовку до наступного масованого ракетного удару по Україні. Втім, наразі окупанти змінили тактику, а тому їхні удари стали більш концентровані.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна".

"Щодо підготовки РФ до ракетного удару. Звичайно, у міру того як виробляються ракети, накопичуються, вони одразу готують наступний удар. Зараз така підготовка теж ведеться", - вважає Мусієнко.

За словами експерта, окупанти стали випускати менше ракет під час масованого обстрілу. Крім того, останнім часом атаки ракетами відбуваються не по всій території України, а по одній-двох областях або кількох населених пунктах чи об'єктах.

"Вони (росіяни - Ред.) намагаються завдавати ударів більш цілеспрямовано, але більшою кількістю ракет, ніж це було до цього. Якщо раніше по якомусь об'єкту/цілі могло летіти 2-3 ракети, то зараз, наприклад, летить 7-8. В цьому і полягає зміна їхніх підходів", - наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, The Economist вважає, що через призупинення допомоги США Україна може перетворитися на руїни. Адже, зокрема через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.

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