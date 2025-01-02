Росія змінила тактику ударів по енергосистемі України – Галущенко розкрив подробиці

Тепер окупанти використовують зброю з касетними боєприпасами.

Росіяни застосовують нову тактику, щоб завдати максимальної шкоди українській енергосистемі.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив Галущенко, за останній місяць армія РФ здійснила чотири масовані атаки на енергосистему із застосуванням усіх видів зброї. Він зазначив, що тепер окупанти почали застосовувати зброю з касетними боєприпасами.

"Ми бачимо, що змінилась тактика цих ударів, росіяни використовують, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але вона працює", – підкреслив міністр енергетики.

Він зауважив, що проведена ремонтна кампанія дала змогу забезпечити стійкість енергосистеми України. Також він додав, що енергетикам вдалося відновити частину потужності із втрачених понад 9 ГВт.

"Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", – сказав Герман Галущенко.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики заявив, що руйнування енергетики 2024 року були більші, ніж минулими роками.

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