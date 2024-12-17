Росія знищила половину енергосистеми України – пані посол США при ООН

Від березня 2024 року Росія знищила близько половини електроенергетичних потужностей України.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Голос Америки".

За її словами, це призвело до відключень електроенергії, які торкнулися кожного українця по всій країні. Приблизно 3,5 млн українців взагалі живуть без світла.

"Лише за добу Росія знищила 2 гігавати електроенергії. Цього достатньо, щоб забезпечити світлом понад мільйон будинків”, – підкреслила Томас-Грінфілд.

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Вона додала, що за останні три роки Росія вбила понад 12 тисяч цивільних, ще майже 28 тисяч дістали поранення. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки.

“Невинні українці, невинні люди в усьому світі платять ціну за цю загарбницьку війну. Вони не просили цієї війни та не можуть її зупинити. Може Путін”, – наголосила дипломатка. Томас-Грінфілд також підкреслила, що Росія має понести відповідальність за руйнування та втрати, яких вона завдала Україні.

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“Я знаю, що хоча правосуддя в цьому випадку може бути відкладено, але в ньому не буде відмовлено. І коли – не якщо, а коли – Україна досягне цього справедливого й міцного миру, Росії доведеться відповідати за свої протиправні дії”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, що українцям, найімовірніше, доведеться зіткнутися з постійним дефіцитом електроенергії та відключеннями світла на 4-8 годин щодня.