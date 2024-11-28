Росія знову атакувала енергосистему України: що відомо про стан мережі

Уранці 28 листопада Росія вчинила комбіновані атаки на Україну, цілячи переважно в енергетичну інфраструктуру. Влучання зафіксували на Київщині, в Харкову, у Кропивницькому, у Сумській, Миколаївській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Вінницькій областях.

Що наразі відомо про стан енергетичної інфраструктури України – в матеріалі ТСН.

Подовжено планові відключення електроенергії

Внаслідок атак, по всій країні застосовувались екстрені відключення електроенергії. “Укренерго” згодом повідомило, що аварійні відключення скасовані, однак у різних регіонах продовжено дію планових графіків відключень.

"Укренерго" повідомило про нові графіки відключень світла на четвер, 28 листопада. Нововведення стосуються Києва, Київщини та Одещини.

Нові графіки відключення світла

Нові графіки відключення світла

Нові графіки відключення світла / Фото: ДТЕК

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – зазначили у відомстві.

В яких регіонах найскладніша ситуація

Сильні вибухи чули у Львівській області. За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, через ранковий обстріл на Львівщині без електропостачання залилися 523 тисяч абонентів.

Складна ситуація також і у Рівненській області, де вранці пролунала серія вибухів. Очільник місцевої ОВА Олександр Коваль заявив про ракетну атаку.

"В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання", – йдеться в заяві голови ОВА.

Також повідомляють про знеструмлення Херсону внаслідок обстрілу.

"Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою. Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", – йдеться в заяві начальника МВА Романа Мрочко.

Окпанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Волині. Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів; Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори;

"Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло-, водо- та електропостачання", – зазначили в ОВА.

В Україні затримують поїзди "Укрзалізниці"

Через знеструмлення, що сталися через обстріл окупаційних військ, затримуються поїзди "Укрзалізниці" на окремих ділянках.

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", – наголосили в компанії.

Зазначається, що понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом. Ситуація із рухом стабільна та контрольована, додали в "УЗ".

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Росіяни били по енергетиці касетними боєприпасами

Президент України Володимир Зеленський відреагував на потужну атаку, яку вчинила РФ. За його словами, Росія била по енергетиці ракетами з касетними боєприпасами.

"Мішень – наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", – написав він.

Нагадаємо, що за інформацією Центру протидії дезінформації у Росії є ресурс на подібні комбіновані атаки по Україні до кінця зими.