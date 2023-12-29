Росія знову почала використовувати Су-34 для завдавання авіаударів — ЗСУ

Загарбники здійснили щонайменше по дві атаки на кожному з напрямків на передовій.

Російські загарбники почали знову використовувати винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-35 для завдання авіаційних ударів по лінії фронту.

Про це в етері програми "Лінія фронту" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він заявив, що загарбники здійснили щонайменше по дві атаки на кожному з напрямків на передовій.

"Ворог знову почав застосовувати Су-35 і Су-34. 18 авіаударів за добу зафіксовано. Це не тільки Авдіївка, а по всій лінії бойового зіткнення. Тобто майже на всіх напрямках по 2-3 авіаудари було зафіксовано", – проінформував Штупун.

Крім того, російські агресори вдвічі (порівняно з минулою добою) збільшили використання ударних дронів-камікадзе. Він заявив, що за один день було зафіксовано понад сто випадків.

Штупун розповів, що загарбники продовжують втрачати велику кількість техніки, впродовж минулої доби було знищено або пошкоджено понад сто одиниць техніки окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник ЗСУ висловився про мобілізацію та наслідки капітуляції перед РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що через дії росіян біля Мелітополя може статись екологічна катастрофа.

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