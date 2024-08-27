Росія знову погрожує ядерною зброєю: Зеленський прокоментував загрози

Ядерні погрози РФ є нічим іншим, як залякуванням. До цієї тактики Росія вдається, щоб показати свою міць як своєму суспільства, так і міжнародному.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 27 серпня.

"Гра із вогнем". Мені здається, що він це цитує сам у себе. Він не вперше це говорить. І кожен раз, коли ядерна розвідка РФ знає про наполегливі наші кроки і, думаю, розуміє, що ми - близькі до рішень. Чим більше буде позитивних рішень (від західних партнерів - ред.), тим більше буде напруги у медіапросторі РФ. Вони завжди залякують, зокрема ядерною зброєю", - вважає він.

На думку Зеленського, Путін не використає ядерної зброї.

"Як я говорив, Путін надто любить своє занадто довге життя, тому він буде триматися за це крісло, Кремль і за підтримку його суспільства за його дії. Використання ядерної зброїі навряд чи підтримує увесь світ, тому думаю, що буде дуже швидка відповідь світу", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в РФ запустили новий фейк про Україну і ядерку.

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