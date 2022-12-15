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Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Постраждали чоловік та жінка.

Від ранку 15 грудня російська армія кілька разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади. Унаслідок цього були поранені двоє людей: 66-річний чоловік та 67-річна жінка.

У громадах були пошкоджені будинки та лінії електропередачі.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у ніч проти 15 грудня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Тривога там тривала понад 14 годин.

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Дата публікації
Перегляди
794
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