Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)

Постраждали чоловік та жінка.
Від ранку 15 грудня російська армія кілька разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Під обстріл потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади. Унаслідок цього були поранені двоє людей: 66-річний чоловік та 67-річна жінка.
У громадах були пошкоджені будинки та лінії електропередачі.
Нагадаємо, у ніч проти 15 грудня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Тривога там тривала понад 14 годин.
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