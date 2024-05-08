Росія знову вдарила по об'єктах енергетики: що відомо

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак.
Вночі проти середи, 8 травня, російська окупаційна армія вчергове атакував енергетичну інфраструктуру України. Сталися пошкодження.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях", - йдеться у повідомленні.
За його словами, наслідки "прильотів" уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Атака на об'єкти енергетики 8 травня
В "Укренерго" повідомили, що цієї ночі РФ вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обладнання на одному з об'єктів компанії в центральному регіоні.
Крім того, Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Це вже п'ятий масований обстріл енергообʼєктів компанії за останні півтора місяці: попередні були 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.