Росія знову вдарила по об'єктах енергетики: що відомо

Вночі проти середи, 8 травня, російська окупаційна армія вчергове атакував енергетичну інфраструктуру України. Сталися пошкодження.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наслідки "прильотів" уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Атака на об'єкти енергетики 8 травня

В "Укренерго" повідомили, що цієї ночі РФ вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обладнання на одному з об'єктів компанії в центральному регіоні.

Крім того, Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Це вже п'ятий масований обстріл енергообʼєктів компанії за останні півтора місяці: попередні були 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

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