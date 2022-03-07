Росія знову зірвала відкриття гуманітарних коридорів із оточених міст - МЗС України

Збройні сили РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах.

У понеділок, 7 березня, всупереч досягнутим домовленостям Росія вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України

"Збройні сили РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів і продовольства.

Росія має припинити порушувати домовленості, зупинити поширення дезінформації та маніпулювання життями мирних людей. Евакуація гуманітарними коридорами можлива лише за повного дотримання режиму припинення вогню, до якого готова українська сторона", - йдеться у повідомленні.

МЗС також зазначило, що вважає неприйнятними спроби Москви змусити цивільне населення із оточених міст виїхати на територію РФ та Білорусі, враховуючи високу ймовірність провокацій, зокрема взяття евакуйованих людей у заручники або використання їх російською армією як живих щитів.

"Україна закликає держави, зокрема лідери яких підтримують контакт із президентом Путіним, докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів та запобігання масштабної гуманітарної катастрофи", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 6 березня, російські окупанти заблокували гуманітарні коридори для евакуації населення, обстрілявши їх.