Росія утримує на кордоні з Україною 19 БТГр - Цимбалюк

Київ закликає Москву надати роз’яснення з цього приводу.

Російська Федерація продовжує тримати біля кордонів України 19 батальйонно-тактичних груп, попри завершення навчань "Захід-2021".

Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк повідомив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 7 жовтня, пише "Укрінформ".

Дипломат закликав керівництво Кремля надати роз’яснення з цього приводу в межах Віденського документу ОБСЄ.

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"Російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня. Це питання поваги до цієї Ради та поважних делегацій, а також стосується зобов'язань Росії у рамках ОБСЄ", - вказав Цимбалюк.

Український посол нагадав, що весною цього року на тлі масового нарощування військ Росією біля кордону з Україною спостерігалося різке зростання кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО, що лише засвідчило керованість конфлікту з боку Кремля.

"Паралельно СММ засвідчує відчутні та систематичні обмеження оперативних можливостей на окупованих територіях. Це передбачає глушіння сигналу безпілотників, загрози безпеці, невиправдані обмеження під приводом COVID-19 та перевірки безпеки тощо - відома російська модель поведінки, яка триває роками", - вказав він.

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"Чи існує якесь інше пояснення того, що понад 90% усіх цих обмежень діяльності СММ відбуваються на окупованих територіях, особливо в прикордонних районах, як не намір Росії приховувати свою протиправну діяльність на цих територіях?" - продовжив дипломат.

Цимбалюк також наголосив на рішенні Москви закрити спостережну місію ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", "що свідчить про плани Росії продовжувати безперервні поставки озброєння та особового складу через неконтрольовану ділянку кордону, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту".

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