Росія звинуватила Україну у кривавому обстрілі Донецька: чому це провокація

Окупанти здійснили провокація перед засіданнями Ради Безпеки ООН та "Рамштайну".

У неділю, 21 січня, окупанти обстріляли артилерією мікрорайон Текстильник у тимчасово окупованому Донецьку, вбивши мирних жителів, та звинуватила у цьому Україну, переслідуючи власні цілі.

Чому це провокація - пояснює Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За повідомленнями "окупаційної адміністрації", внаслідок обстрілу загинуло 28 цивільних осіб, а 25 - отримали поранення.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" Сил оборони спростували звинувачення російської пропаганди у причетності України до обстрілу Донецька. Там наголосили, шо Україна завдає високоточних ударів по військових цілях і не воює з цивільними.

"Злочин проти громадян України в тимчасово окупованому Донецьку вчинила Росія. Це вже не перша російська провокація саме проти мешканців Донецька з метою здобути політичні дивіденди. Кривава провокація у Донецьку відбулася напередодні скликаного на 22 січня рф засідання Ради Безпеки ООН щодо постачання зброї Україні, а також напередодні чергового засідання "Рамштайну", що відбудеться 23 січня", - зазначили у Центрі.

Мета провокації РФ - це заблокувати міжнародну допомогу Україні для відсічі російської агресії.

Окрім того, обстріл росіянами Донецька відбувся на тлі поразок і втрат агресора, а також комунальної катастрофи на тимчасово окупованих територіях.

"Провокаційним обстрілом росіяни спробували також змістити фокус обурення мешканців Донецька з окупаційної адміністрації на Україну", - наголосили фахівці Центру.

Нагадаємо, 21 січня у ЗСУ заперечили звинувачення росіян в обстрілі Донецька.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.