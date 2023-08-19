Росія звозить своїх "гастролерів" на окуповані території для проведення "виборів" - ЦНС

Після провалу з "референдумом" окупанти сподіваються покращити ситуацію на "виборах".

Російські загарбники на тимчасово окуповані території України привезли політтехнологів, пропагандистів та спостерігачів з Росії, щоб провести там так звані "вибори".

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Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що на тимчасово окупованих територіях ворог продовжує готуватися до імітації "виборів". Для цього в регіон прибувають спеціалісти з РФ.

"Після провалу з "референдумом", який проігнорувала більшість місцевого населення, окупанти сподіваються покращити ситуацію на "виборах". Для цього на тимчасово окуповані території прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовок і пропагандисти. Контроль за "виборчим процесом" будуть здійснювати представники російського ЦВК", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ЦНС, працівники бюджетних підприємств змушені будуть іти "голосувати" під розпис у визначений для підприємства день, а розставлені завчасно пропагандисти зніматимуть цей процес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на захоплених територіях росіяни шукають підлітків без паспортів РФ і погрожують батькам.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях Запоріжжя росіяни анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах.

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