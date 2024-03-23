Росіянам бракує медиків: завезли на тимчасово окуповані території лікарів з Удмуртії

Лікарів завозять на ротаційній основі.
Ворогу не вистачає лікарів у шпиталі й він змушений завозити на тимчасово окуповані території лікарів з РФ, адже не довіряє місцевим.
Про це пише Центр національного спротиву.
Лікарів завозять на ротаційній основі, адже жити у “звільненому регіоні” росіяни не поспішають попри гроші від кремля. Цього разу окупанти привезли на Запоріжжя гастролерів з Удмуртії, які прибувають у шпиталі.
Цікаво, що офіційно лікарі прибувають у регіон під час відпустки, тобто Москва традиційно не визнає своїх посіпак, й у випадку “нещасного випадку”, її родинам не варто розраховувати на виплати, а їм самим на пільги.
Росія не допускає міжнародні організації на ТОТ, адже не зацікавлена у розв’язанні гуманітарних проблем. Натомість завезення лікарів з РФ для обслуговування шпиталів, під виглядом “гуманітарної місії” робить гастролерів законними цілями для Руху Опору.
Нагадаємо, що днями в окупованому Маріуполі знайшли ще одне місце поховання людей, які загинули від російських обстрілів.
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