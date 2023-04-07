Росіян більше не цікавить відпочинок в Криму: Кулеба назвав причину

Громадяни РФ розуміють, що український півострів невдовзі буде деокуповано.

Статистичні дані російського пошуковика Яндекс демонструють різке падіння попиту серед громадян РФ на туристичні поїздки до Криму.

На це в п’ятницю, 7 квітня, звернув увагу у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“У березні 2023 року було вдвічі менше запитів “відпочинок у Криму” (129 тис.), ніж у березні 2022 року (261 тис.)”, - навів цифри очільник української дипломатії.

Причиною цього, на думку Дмитра Кулеби, є те, що громадяни РФ усвідомлюють, що український півострів невдовзі буде деокуповано.

"Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця", – зазначив він.

Russians have lost interest in Crimea, according to data from the Russian search engine Yandex. March 2023 had twice less searches for "Crimea vacation" (129.000) than March 2022 (261.000). Even regular Russians realize the time to enjoy stolen Ukrainian land is coming to an end. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2023

Нагадаємо, у Криму російські окупанти змушують місцевих мешканців будувати фортифікаційні споруди. Зокрема, йдеться про Джанкойський район тимчасово окупованого півострова.

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