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Росіян більше не цікавить відпочинок в Криму: Кулеба назвав причину

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Росіян більше не цікавить відпочинок в Криму: Кулеба назвав причину

Фото із соціальних мереж

Громадяни РФ розуміють, що український півострів невдовзі буде деокуповано.

Статистичні дані російського пошуковика Яндекс демонструють різке падіння попиту серед громадян РФ на туристичні поїздки до Криму.

На це в п’ятницю, 7 квітня, звернув увагу у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“У березні 2023 року було вдвічі менше запитів “відпочинок у Криму” (129 тис.), ніж у березні 2022 року (261 тис.)”, - навів цифри очільник української дипломатії. 

Причиною цього, на думку Дмитра Кулеби, є те, що громадяни РФ усвідомлюють, що український півострів невдовзі буде деокуповано.

"Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця", – зазначив він.

Нагадаємо, у Криму російські окупанти змушують місцевих мешканців будувати фортифікаційні споруди. Зокрема, йдеться про Джанкойський район тимчасово окупованого півострова.

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Дата публікації
Перегляди
28
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