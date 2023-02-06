Росіян чекає величезний сюрприз на полі бою: Жданов розповів про переваги західних танків

Військовий експерт Олег Жданов порівняв танки, які отримає Україна від західних партнерів, з танками російських окупантів, і назвав їхні переваги.

Про це він розповів на своєму каналі в YouTube.

"Технологічно західні танки, до прикладу, версія Leopard 2А5, яку передає нам Німеччина, вона звісно в точності і швидкості наведення переважає навіть російський танк Т-90 "Прорив", я вже не кажу про Т-72", - сказав Жданов.

Він додав, що як би не модренізували радянський танк Т-72, "але конструктивно він залишається Т-72".

"Т-80 теж залишається Т-80. Це ніяк не новий за конструкцією танк. А ось Leopard А5, так, це більш сучасна (техніка – ред.) чи навіть Leopard А4 готовий конкурувати з цими танками і він технологічно кращий, більш оснащений. Все залежить від версії комплектування. Ну, сподіваюся, що нам дадуть не найгіршу комплектацію цих танків. Так-так, тоді російських танкістів чекає величезний сюрприз на полі бою", - сказав експерт.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого країни-партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання Збройним силам.

Також додамо, Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2A4, інструкторів, запасні частини та боєприпаси. Але очільник Міноборони Канади залишила відкритою можливість надсилання більшої кількості Leopard 2 у майбутньому.

Перший танк Leopard 2, переданий Канадою Україні, уже прибув до Польщі.

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