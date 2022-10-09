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Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі (фото)

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Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі (фото)

Фото: Фото з соціальних мереж

Близько 2-ї години ночі 9 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю.

Внаслідок атаки по Запоріжжю зруйновані житлові будинки. 

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, - пише Суспільне. Запоріжжя. 

"Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих з'ясовується. На місці вже працюють відповідні служби".

На фото, які з'являються у соціальних мережах, видно, що в одному з будинків обвалилося кілька поверхів. 

Ворожі обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що протягом останнього тижня Запоріжжя мало не щодня стає об'єктом для ворожих обстрілів. Унаслідок них руйнується інфраструктура, гинуть люди.

Нещодавно нині здійснили атаку з дронів. Через це в кількох районах Запоріжжя постраждали інфраструктурні обʼєкти. А зранку ці нелюди знову випустили свої ракети по житловому кварталу. Одна з ракет впала прямо біля багатоповерхового будинку та пошкодила в ньому вікна та балкони. 

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Дата публікації
Перегляди
1530
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