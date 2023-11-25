Росіянам не вдасться витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра — розвідка Естонії

Російським загарбникам навряд чи вдасться відкинути Збройні сили України за Дніпро після того, як українці закріпились на лівому березі річки у Херсонській області.

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, інформує ЄП.

Він зазначив, що ЗСУ вдалось утримати нещодавно звільнені від ворога території на півдні країни.

Ківісельг заявив, що наразі основною метою ЗСУ на півдні є утримання плацдарму на лівому березі Дніпра і витіснення окупантів на південь, щоб захистити Херсон від постійних обстрілів.

"На цей момент я не бачу і не вірю, що армії РФ вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", – переконаний Ківісельг.

Він заявив, що за винятком ділянки фронту в районі Авдіївки, де кількість атак з боку РФ посилилася, загальна інтенсивність бойових дій знизилася загалом через погоду.

Зі свого боку, полковник Сил оборони у відставці Ханнес Тоомсалу заявив, що погода позначається і на можливості використання безпілотників РФ.

"Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав "Іскандер К", який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 "Буря", страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія Росії", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують наступ у західній частині на Запоріжжі.

Крім того, ми раніше інформували, що російський воєнкор показав втрати окупантів під Авдіївкою.

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