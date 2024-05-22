Росіянам порадили евакуюватися з Бєлгородської області

Росіянам в Бєлгородській області порадили на декілька днів покинути населений пункт Муром. З чим це пов’язано - наразі невідомо.

Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднила розвідка України.

“Світла немає. А це саме... Із сільради приходили. Сказали, щоб на три дні виїжджали з Мурома. Якщо є куди… У Бєлгород, а якщо нема до кого, то у ПВР на три дні”, - розповідала в телефонній розмові місцева мешканка.

Водночас в ГУР додали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що у Вовчанську окупанти вдарили по автомобілю поліцейських під час евакуації.

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